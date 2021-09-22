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İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20-21 Eylül tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından toplamda 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber

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