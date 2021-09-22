Yalıkavak Marina, Yacht Show’da Türkiye’yi temsil ediyor!

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2020 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çıpa ve Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, 22-25 Eylül tarihlerinde Port Hercules’de gerçekleşecek Monaco Yacht Show 2021’de dünya yatçılık sektörünün profesyonelleri ve yat severlerle buluşacak.

Yalıkavak Marina’nın dünya sahnesinde Türk yatçılık turizminin elçisi olma vizyonu dahilinde tüm uluslararası etkinliklere aktif olarak katılma kararlılığını dile getiren Marina Direktörü Deniz Akaltan; “Yalıkavak Marina olarak, Türkiye’yi temsil etme vizyonumuzun bir parçası olarak dünya çapında önemli fuarlara katılmaya devam ediyoruz. Monaco Yacht Show, Türkiye’yi ve Yalıkavak Marina’yı, lüks yaşam stili tutkunları ve deniz aşıkları için bir numaralı destinasyon yapmak adına büyük fırsatlar sunuyor. Her yıl, Türkiye’nin göz alıcı mavi denizlerinde seyreden uluslararası teknelerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Bodrum’u ziyarete gelen turistlerden oluşan 2 milyon konuğumuza yüksek kaliteli hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin Riviera’sı olarak bilinen Bodrum Yarımadası’nı ve Yalıkavak Marina’yı uluslararası platformlarda tanıtarak Türkiye’yi dünya çapında temsil etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Vira Haber