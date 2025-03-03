İzmir Açıklarında Lastik Botta 36 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Mart günü saat 08.20'de, Seferihisar ilçesi açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Görevli Sahil Güvenlik Gemisince (TCSG-109) durdurulan lastik bottaki 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan, Mısır, Filistin ve Sudan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Vira Haber