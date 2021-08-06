İzmir Büyükşehir’den dayanışma seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesine hem söndürme ekipleri, hem de insani yardım malzemeleri göndererek mücadeleye destek oluyor. Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu bölgelere 6 itfaiye arazözü, 3 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı, 25 su tankeri ve 41 personel sevk etti. Ayrıca ekipler, Antalya ve Muğla bölgesindeki yangınlara müdahale çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla’daki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için de bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Muğla’ya giden yardım malzemeleri arasında 2 bin 500 hijyen kolisi, bin hijyenik paket, 5 bin 610 litre su, 65 bin adet N95 maske, 100 litrelik yangın söndürücü, 50 tanesi atılabilir olmak üzere bin 226 anti molotof spreyi, bin gıda paketi, 100 yastık, 100 nevresim, 300 battaniye, 50 portatif yatak, 20 bin maske, 100 litre dezenfektan, 5 bin ıslak mendil, 5 bin sıvı sabun, 400 havlu kağıt, 500 tuvalet kağıdı, bin bebek bezi, 10 koli giyim malzemesi, 1000’er çay ve şeker paketi ve 5 bin 450 yara bandı bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de Marmaris’te süren orman yangınına personel ve araç sayısını artırarak müdahale etmeye devam ediyor.

Buca Belediyesi de, Antalya’nın Manavgat’ta orman yangınlarının neden olduğu yaraları sarmak için çalışma başlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, afet bölgesine gitti. Buca Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden veteriner hekimlerin yer aldığı hayvan ambulansı ve ikram araçlarını Manavgat’taki yangın bölgesine ulaştırdı.

Karşıyaka Belediyesi ise, Manavgat’a 450 koli kuru erzak desteğinde bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Yaralarımızı dayanışma ile saracağız. Gıda yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıkardık. Kalbimiz Manavgat ile birlikte, elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz” dedi.

Bodrum Belediyesi’nden gelen talep üzerine iki su tankeri ve bir kamyoneti yangın bölgesine tahsis eden Konak Belediye başkanı Abdül Batur, “Konak Belediyesi olarak yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak için sahadayız. 2 tanker bir kamyonet ve 6 personelimiz, Bodrum Belediyesi koordinesinde görev almaya başladılar” dedi. Bornova Belediyesi de Muğla'da çıkan orman yangınlara destek vermek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki araç, ekipman ve uzman personellerini yangın bölgesine gönderdi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova olarak araç, ekipman ve ilgili personellerimizi dün başlayan Muğla'daki yangın bölgesine çıkarttık" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi ise, Artvin’in Arhavi ilçesindeki selin ardından bölgeye onlarca koli hijyen malzemesi ulaştırırken, Bodrum’daki yangınla mücadele için de arazöz ve personeller yönlendirdi. Arazöz ve personeller yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında profesyonel ekiplere katkı sağlamaya devam ediyor.

Gaziemir Belediyesi, Manavgat’ta yangından etkilenen hayvanlar için bir ton köpek maması ve 2040 kalem ilaç ve medikal malzeme gönderdi. Çiğli Belediyesi ise Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK), Antalya’nın turistik ilçesi Manavgat’taki çalışmalara destek olmak için Antalya’ya gitti. ÇAK ekibi, can ve mal kayıplarının yaşandığı bölgede yangından zarar gören yurttaşlara destek oluyor.

Balçova Belediyesi de, Marmaris’teki yangının söndürülmesine katkı da bulunmak amaçıyla Marmaris’e bir su tankeri gönderdi.

Efeler Belediyesi toplanan yardımları afetzedelerin yaralarını sarmak üzere Marmaris’e ve Ören Çadır Kent’e ulaştırdı.

Kuşadası Belediyesi, Manavgat’taki orman yangınlarından etkilenen yurttaşlar için yardım kampanyası başlattı. Battaniye, yatak, yorgan, çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin toplandığı kampanyaya Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Birgün