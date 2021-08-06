Yılport, küresel limancılıkta ‘ilk 10’a koşuyor

Türkiye’nin önde gelen liman işletmecilerinden Yılport, İngiltere merkezli bağımsız araştırma şirketi Drewry’nin 2020 yılına yönelik hazırladığı ‘Dünyanın en büyük 20 konteyner terminal operatörü’ listesinde 6.3 milyon TEU’luk hacimle 11. sırada yer aldı. Şirket, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük 10 liman operatörü arasına girmeyi hedefliyor.

Global liman işletmeciliği sektöründeki başarılarına bir yenisini ekleyen Yıldırım Holding’in limancılık grubu Yılport, Drewry’nin listesine ilk kez 2016 yılında 15. sıradan girmişti. 2017 yılında açıklanan listede 13. sıraya yükselen Yılport, sonraki yıllarda ise 12. sırada yer aldı. Drewry’nin sıralamasında limanların yıllık konteyner elleçleme hacimleri baz alınıyor.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “2025’e kadar dünyanın en büyük 10 konteyner terminal operatöründen biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının bir parçası olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

10 ülkede 22 terminali var

Yılport Holding’in portföyü; Türkiye’de 5, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, İsveç’te 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1, İtalya’da 1, Guatemala’da 1 ve Ekvador’da 1 limandan oluşuyor. Türkiye’de Yılport Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport, Malta’da Malta Freeport, İsveç’te Gävle ve Stockholm Nord, Norveç’te Oslo, İspanya’da Huelva ve Ferrol, Portekiz’de Aveiro, Leixões, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru’da Paita, İtalya’da Taranto, Guatemala’da Puerto Quetzal ve Ekvador’da Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduran Yılport, yeni yatırımlar için de fırsat kolluyor.

Vira Haber