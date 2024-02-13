İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar’ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul, Dernek Üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün divan başkanlığında yapıldı. Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan toplantıda, 2023 yılına ait faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetici raporu görüşüldü. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Şükriye Vardar yeniden oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu’nda Yiğit Özbütev, Lucien Arkas, Salih Ürker, Corrado Dragonetti, Bernard Arcas ve Ahmet Neşet Erensoy yer aldı. Denetim Kurulu ise Didem Ünlü, Alper Bayır ve Umut Yalçın’dan oluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar, Dernek olarak 2023 yılında sektör için çok sayıda faaliyette bulunduklarını belirterek, deniz taşımacılığını ve ülkemiz denizcilik sektörünü ileri götürecek çalışmalara 2024 yılında da devam edeceklerini söyledi.

Vira Haber