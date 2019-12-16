İzmir Güz Trofesi Sona Erdi!

Yarışın ilk günü 32 tekneni kayıt vermesi ile başladı. Brifing sırasında havanın sertleşmesi yüzünden hakem komitesi karada tehir kararı aldı. Yarışçılar marinada beklerken başhakem Eşref Uzun, Çeşme Marina İdari binasında “Yarış Kuralları” ile ilgili seminer düzenledi. Yapılan ölçümlerde rüzgarın 28 knot altına düşememesi yüzünden cumartesi günü yarışsız kapandı.

Pazar günü, yazdan kalma güneşli bir günde brifing yapıldı. Ardından denize açılan ekipler ortalama 4-6 knot rüzgar altında tüm sınıflarda tek yarış gerçekleştirildi. Yarış sonrasında Marina Yacht Club’te gerçekleştirilen ödül töreninde hem 3. Ayak yarışlarında hem de trofe overallda kazananlar kupalarına kavuştu. Ödül töreninde; 3. Ayak Yarışlarında IRC A-1’de SHAKER, IRC A-2’de ARNES, IRC A-3’de CYGNUS, IRC A-4’de ÇEŞME MARİNA VENTUS, IRC B-1’de PERLE WHITE, IRC B-2’de SHAKARA, IRC B-3’de ALLEGRO ve Destek Sınıfında ELISA’ya; Trofe Overallda da IRC A-1’de TÜPRAŞ LEMON, IRC A-2’de ORCHESTRA, IRC A-3’de MARE, IRC A-4’de ÇEŞME MARİNA VENTUS, IRC B-1’de PERLE WHITE, IRC B-2’de GOODDAY SUNSHINE, IRC B-3’de CHESS ve Destek Sınıfında ELISA’ya birincilik kupaları verildi.

İzmir 2020 Kış Trofesi, 1-2 Şubat tarihinde yapılacak yarışları ile Çeşme Marina’da start alacak.

Vira Haber