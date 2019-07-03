İzmir Limanı’nda 93. yıl kabotaj bayramı coşkusu

İzmir protokolü, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi üyeleri ve firma çalışanları, denizcilikle ilgili tüm kuruluşların yetkili ve çalışanları Aegean Band’ın müzikleri eşliğinde ve muhteşem Körfez manzarasında güzel bir gece yaşadı.

Tasarımı ve inşası Türk mühendisleri ile Türk işçisi tarafından yapılan milli gemilerin ilki olan TCG Heybeliada Savaş Gemisi de geceye güneşin batışı anında düzenlenen arya sancak töreni ile renk kattı.

Gecede bir konuşma yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Allah’ın lütfu İzmir Körfezi’nin kıyısında bu eşsiz akşamı bizimle paylaşma nezaketi gösterdiğiniz için hepinize minnettarız. Deniz olmadan İzmir’i, İzmir gibi kadim bir şehir olmadan Akdeniz’i düşünemeyeceğimiz gibi sizler olmadan Ege denizciliğini hayal bile edemeyiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz. Türk sularının Türk bayrağına geçtiği gün kutlu olsun. Mavi vatanda başımız dik, onurlu, huzurlu, mutlu yaşamımız daim olsun” dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı resepsiyonuna İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Sg. Kıdemli Albay Mete Çağlar, Sahil Güvenlik İzmir Bölge Komutanı Sg. Albay Hasan Aldemir, İzmir Tersane Komutanı Kıdemli Albay Korkut Şen, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Geçmiş Dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Levent Eren, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Uğur Sunlu, Kıyı Emniyeti İzmir Müdürü Pelin Devrim, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu ve Genel Müdür Utku Arslan, Hudut ve Sahiller Ege Bölge Baştabibi Dr. Zafer Altekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Hacer Eke, TCDD İzmir 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Sabah, TCDD İzmir Liman İşletme Müdür Yardımcısı Metin Özyılmaz, İzmir Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürü Alper Tuğbay, Gümrük ve Ticaret İzmir İl Müdürü Şahin Ersu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzmir Bölge Müdürü Levent Ardınç, PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Başkan Yardımcısı Şükriye Vardar, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Şermin Açık Çınar, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ozan Düzbastılar, Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Çağdaş Sevinç, DEFMED Başkanı Orçun Erbayraktar, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, İzmir denizcilik sektörüne emek verenler katıldı.

Vira Haber