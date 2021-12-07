İzmir Marina’da Mavi Bayrak Gururu

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2019’dan bu yana yürüttüğü koordinasyon çalışmaları kapsamında kentteki Mavi Bayraklı halk plajı sayısını yüzde 78 oranında arttırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında devralınarak yenilenen ve halkın kullanımına sunulan İzmir Marina da marinalar kategorisinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı. İzmir Körfezi’ndeki tek marina olan İzmir Marina’ya törenle Mavi Bayrak çekildi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada bu bayrağın sadece temizlik, sağlık değil aynı zamanda bir uluslararası güvenlik standardı da olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uluslararası bilinirliği, güvenirliği olan ve uluslararası bir marka gücü taşıyan bir sembol. Bunu İzmir Marina’ya kazandırıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Körfeze’e yakın Mavi Bayraklı tesis

Mavi Bayrak için yapılan çalışmaları özetleyen Başkan Soyer, “İzmir bir deniz şehri. Şehrimizin bu özelliğini daha da güçlendirmek için özenle, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İzmirlilerin denizle ilişkisini çoğaltmak, Körfez’deki hareketliliği arttırmak, yalnızca karadan denize değil, denizden de karaya bakışı çoğaltmak istiyoruz. Marinamızın aldığı Mavi Bayrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu vizyona verdiği değerin önemli bir göstergesi. Bu ödülün İzmir Körfezi için önemi ise, Marina’nın artık İzmir merkezine en yakın mavi bayraklı kıyı tesisi olması. Umuyorum ki Mavi Bayraklı tesislerimiz adım adım şehrin daha da merkez noktalarına doğru yaygınlaşır” diye konuştu.

Karataş: “Körfezin nazar boncuğu”

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ise, “Bu durum bir anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre hassasiyetinin de bir ödülü olacak. Bir yurttaş olarak, yüzülebilir körfez hayali bağlamında körfez içine daha da yaklaştığımız bir noktayı temsil edecek bu bayrak. İzmir Marina'ya verdiğimiz bu bayrak, yüzmeyi temsil etmese de İzmir Körfezi'nin bizce nazar boncuğu olacak” diye konuştu.

Mavi Bayrak dalgalandı

Törenin ardından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş Başkan Soyer'e Mavi Bayrak sertifikasını verdi. Mavi Bayrak, teknelerden çalınan sirenler eşliğinde göndere çekildi.

Kent turizmi için önemli

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Mavi Bayrak'a hak kazanmak için bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterinin karşılanması ve sürdürülmesi gerekiyor. Kıyıların korunması, çevre bilincinin gelişmesinde ve turizm pazarlamasında Mavi Bayrak programının önemli bir yeri bulunuyor. Bir çevre ödülü olmakla birlikte, uluslararası standart özelliği taşıması ve uygulama alanının kıyılar olması nedeni ile turizm sektörü açısından büyük bir öneme sahip. Mavi Bayrak, İzmir Marina’nın çevreye verdiği önemi uluslararası standartlara taşıdığının göstergesi oldu. İzmir merkezine en yakın mavi bayraklı kıyı tesisi olan İzmir Marina, İzmir Körfezi’nin sürdürülebilirliğine olumlu yönde katkı sağlayacak. İzmir Marina’ya gelen İzmirliler'in, sporcuların ve deniz severlerin çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunacak.

Vira Haber