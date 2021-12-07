Makine Arızası Yapan Tekne, Yeniköy Açıklarında Sürüklendi

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, içinde 6 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekneyi KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedekleyerek Beykoz sahil bölgesine yanaştırdılar.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz sahil bölgesine emniyetle yanaştırıldı” denildi.

Vira Haber