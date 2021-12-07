Makine Arızası Yapan Tekne, Yeniköy Açıklarında Sürüklendi
Yeniköy açıklarında içinde 6 kişi bulunan ve makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedekleyerek Beykoz sahil bölgesine yanaştırıldı.
A+A-
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, içinde 6 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekneyi KIYEM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedekleyerek Beykoz sahil bölgesine yanaştırdılar.
Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz sahil bölgesine emniyetle yanaştırıldı” denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.