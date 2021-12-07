ZEETUG İçin Dev Bir Adım Daha

İlk gövdesi iki yıla yakın süredir GİSAŞ bünyesinde görev yapan ve başarılı operasyonlara imza atan dünyanın ilk tamamen elektrikli römorkör markası ZEETUG’ın ikinci gövdesi törenle kızağa konuldu. Ayrıca ZEETUG’ın geliştiricisi Navtek ile ZEETUG’ı filosuna katan ilk operatör olan GİSAŞ ortaklığıyla hayata geçen, elektrikli römorkörlerin inşasına ve suya indirme operasyonlarına ev sahipliği yapacak olan ZEETUG Factory de düzenlenen törenle açıldı.

Törene; İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve TK Tuzla Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, GİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Bayramoğlu, NAVTEK Genel Müdürü Ferhat Acuner ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Tamer Kıran, dünyada römorkör filosunun yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve bu filonun yeni nesil teknolojilere yerini bırakacağını ifade ederek, ‘‘Tüm dünyaya baktığımızda çok ciddi yaşlanmış, 30’ların üzerinde bir römorkör filosu var. Bu filonun er ya da geç, hele ki bugünden sonra yenilenmesi gerekecek. Bunu her ülkede yapmak mümkün de değil. Ülkemiz bu açıdan en önemli kaynaklardan bir tanesi olacak. Bunu yaparken tabii teknolojik gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor. Yani artık dizel makinelerle römorkör üretmenin bir anlamı yok, bunu bir yere satamayız. Ancak bu ve bunun gibi yeni icat edilecek, yeni nesil teknoloji römorkörlerle bu iş yapılacak. Dizel yapılıyordu, LNG/Dizel şeklinde hibrit yapıldı, ama elektrikli yoktu. Bu hakikaten NAVTEK’in başardığı önemli bir olaydır’’ dedi.

Projeden beklentinin büyük olduğunu belirten Kıran, sözlerini şöyle son verdi: Beklentimiz bu teknolojiyi, bu işi alıp götürebildiğiniz kadar uzağa götürmeniz. Markalar var doğru, mesela örnek bir Robert Allan efsanesi var ama bir NAVTEK efsanesi olmak için inanın hiçbir engel yok. Bunu başaran o efsaneyi olmayı da başarır. Buna inanın ve bu doğrultuda çalışmaya devam edin. Bu ülkenin geleceği buradan geçiyor. Bu ülke üretecek satacak. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor ve bu şekilde yapmamız gerekiyor yani eski teknolojilerden çıkıp bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu bu ülke için yapmak zorundayız.”

Vira Haber