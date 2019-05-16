İzmir - Selanik hattında müjdeli haber

İzmir-Selanik arasında yapılması planlanan gemi seferleri konusunda çok önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda seferlerin başlaması için Türkiye'ye gelen Selanik heyeti ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

TÜM SEKTÖRLER İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

İzmir -Selanik gemi hattı ile dünyanın en güzel iki kentinin birleşeceğini söyleyen Başkan Soyer, "Büyükşehir Belediyemiz tüm imkanları ile bu hattın tanıtımı, pazarlanması ve güçlenmesi için elinden gelen desteği verecektir" dedi. İki saat süren zirvede projenin hayata geçmesi için tüm sektörlerin işbirliği yapması kararı alındı.

KİMLER TOPLANTIDA YER ALDI?

İzmir-Selanik arasında gemi seferlerinin başlaması için süren çabalar hedefe ulaşıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen zirvede projenin tüm detayları ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in de katıldığı toplantıda Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği yöneticileri, Uluslararası Karayolu ve Yük Taşımacıları ve Acenta Sahipleri Derneği Başkanı Ayhan Turhan, projenin danışmanları Michalis Triandafillis ile gazeteci Süleyman Gençel, gemi seferlerini yapmak isteyen Levante Ferries Denizcilik şirketi yetkilileri ile Selanik'ten gelen heyet yer aldı.

HAYALDİ, GERÇEK OLACAK!

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok önemli bir projenin başlangıcı için bir arada olduklarını belirterek, "Bu projeyi olgunlaştırmak ve bundan sonraki aşamaları konuşmak için bir araya geldik. Katıldığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir tanıtım toplantısı. Uzun yılların hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek hepimizi mutlu ediyor. Daha üzerinde konuşacağımız teknik detaylar, öğrenilmesi gereken konular, sorulacak sorular var ama bunları süreç içinde yapacağımızı düşünüyorum. Bu hat sadece ticaret, turizm, istihdam değil ondan çok daha fazlası olacak. 2015 yılında dünyanın en güzel feribotuna sahip olma unvanını kazanmış şirket bu hattı çalıştırmak istiyor. Dünyanın en güzel gem isinde dünyanın en güzel iki kentini birleştirecek olmaları nedeniyle onlara teşekkür ediyorum. Biliyorum ki her iki kentin kurumları, insanları bu hatta sahip çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu söylemek isterim ki; belediyemiz bütün imkanlarıyla bu hattın tanıtılması, pazarlanması ve güçlenmesi için elinden ne geliyorsa yapacaktır. İnşallah en kısa sürede gemide seyahati hep birlikte gerçekleştiririz" dedi.

BAŞKAN SOYER'E TEŞEKKÜR

Yunanistan'ın İzmir Konsolosu Argyro Papoulia, iki ülke arasındaki ticaret ve turizmin gelişmesi için projenin önemli olduğunu belirterek, 2016 yılında her iki ülkenin başbakanı arasında işbirliği anlaşması imzalandığına değindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Samos hattı ile ilgili işbirliği yaptıklarını ve bu işbirliğinin farklı projelerle devam ettiğinin altını çizen Papoulia, "İzmir-Selanik gemi hattına verdiği destekten ötürü Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa sürede bu hattın yolcuları oluruz" dedi.

HAFTADA 3 GÜN 2 GEMİ

2 ülke arasında seferleri başlatmak isteyen Levante Ferries Denizcilik'in Sahibi Armatör Yorgos Theodosis, İzmir-Selanik gemi hattında iki gemiyle haftada üç gün hizmet vermeye hazır olduklarını belirterek, "Başkanımız Tunç Soyer'in bu hattın devreye alınması için verdiği destek beni çok etkiledi. 2001 yılından bu yana konuşulan projenin gerçekleşmesi için önemli adımlar atıyoruz. Gemimiz akşamüstü Alsancak Limanı'ndan hareket edecek, sabah saatlerinde Selanik'te olacak. Yine akşamüstü Selanik'ten çıkarak sabah saatlerinde İzmir'e ulaşacak. Dünyada işbirliği yapmadığımız tur acentesi yok. Gemi seferlerinin başlaması ile iki ülke halkı birbirini yakından tanıyacak, turizm gelişecek, iş hacmi artacak" diye konuştu.

DESTEK KARARI GELDİ

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise Avrupa'nın en büyük kamyon filosuna sahip Türkiye'nin Avrupa bölgesine erken ulaşmasında hattın önemli olduğunu vurguladı. Selanik Limanı'nın hem Güney Avrupa'ya, hem Balkanlar'a hem de İtalya'ya geçiş noktası olduğunu hatırlatan Öztürk, hattın çalışması için gereken desteği fazlasıyla vereceklerini söyledi. Toplantıda söz alan meslek odalarının temsilcileri, İzmir -Selanik gemi seferlerinin Türkiye-Yunanistan arasında kruvaziyer hattı oluşmasına vesile olacağı ve içinde Doğu Akdeniz'in de içinde yer alacağı bir programla iki ülkenin doğal zenginliklerini gösterme imkanı doğacağına dikkat çekerek, hattın seferlere başlaması için işbirliği kararı aldı. Toplantıda İzmir -Selanik arasında gemi seferleri yapmayı planlayan Levante Ferries Denizcilik'in kamyon, araba ve yolcu taşıyan gemileri tanıtıldı. Gemilerden biri 160, diğeri 190 metre uzunluğunda. Birinin 400 yolcu, 60 tır kapasitesi, diğerinin ise 1350 yolcu ile 120 tır kapasitesi bulunuyor.

Vira Haber