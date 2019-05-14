3 milyar dolarlık denizaltı ihmal kurbanı

Hindistan 2016’da ilk nükleer denizaltısını yapmak için harekete geçti. İki yıl içinde 3 milyar dolar harcayarak INS Arihant isimli ülkenin ilk yerli nükleer denizaltısı baştan aşağı inşa edildi. Son teknoloji kullanılan savaş makinesi 350 metre derinliğe dalabiliyor ve içinde yaşam malzemesi olduğu sürece hiçbir ikmal yapmadan, menzil sınırlaması olmadan dünya denizlerinde boy gösterebiliyordu.

3 bin 500 kilometre menzilli K-4 füzeleri ile donatılan dev denizaltı geçen yıl tüm ülkeyi şoka uğrattı. Denizaltından fırlatılan ve nükleer savaş başlığı taşıyabilen stratejik füze sistemlerine sahip ülkeler arasına katılan Hindistan'ın nükleer enerji ile çalışan ilk denizaltısı INS Arihant, 10 ay bir test sırasında battı. Hintli askeri kaynaklar "insan hatası" olarak tanımladıkları bu hata sonrası denizaltı adeta 3 milyar dolarlık bir metal yığını haline gelirken arızanın gerçek sebebi ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Hint askeri kaynaklarından yeni gelen bilgilere göre denizaltı dalış yaptığı sırada arka kısmında bulunan kapaklardan biri açık unutuldu ve sevk gücü kompartımanı suyla dolunca denizaltı kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası onarım ve temizlik işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Sevk gücü kompartımanın denizaltının çalışmasında önemli bir birim olduğu ve burada bulunan hayati öneme sahip bazı boru ve sistemlerin de değiştirildiği için denizaltının yeniden çalışmasının uzun bir süre alacağı belirtildi.

Vira Haber