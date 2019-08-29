İzmir var oluşunu denize borçlu

İMEAK Deniz Ticaret Odasının Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, meclis başkanı Kenan Yalavaç başkanlığında gerçekleştirildi. Denizcilik sektöründeki son gelişmelerin konuşulduğu toplantıda İzmir’e ‘Deniz Müzesi’ kurulacağı müjdesini veren başkan Yusuf Öztürk, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer talimat verdikten bizde çalışmalara başladık. Arkas Deniz Tarihi Merkezi’ni ve İzmir Tersanesi Komutanı Kıdemli Albay Korkut Şen’i ziyaret ettik. Tüm Akdeniz’de gıptayla gösterilecek bir ‘Deniz Müzesi’ kurmayı hedefliyoruz” dedi. Japonya’da köpekbalıklarının yoğun olduğu, Tsugaru Boğazını yüzerek geçen ilk Türk açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan da meclis toplantısına onur konuğu olarak katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Başkan Yusuf Öztürk, Erdoğan’a başarısından ötürü plaket verdi.

“2 kez köpekbalığı tehlikesi yaşadım”

Meclis toplantısında plaket alan Emre Erdoğan, köpek balıklarının oldukça yoğun olduğu Tsugaru Boğazındaki macerasını şu sözlerle anlattı: “Gece 12:00’da start aldık İlk 10 kilometreyi dünya rekoru ile geçtim. 13. Kilometrede rüzgar oldukça etkiliydi. 25. kilometreye 5 saatte vardık ve bu da dünya rekoruydu. İki kez köpek balığı tehlikesi yaşadım. Bir keresinde çok yaklaştı. Deniz anası da oldukça fazlaydı. Çok zor olsa da ay yıldızlı bayrağı orada gururla dalgalandırma şerefine nail oldum. O boğazı toplamda 36 sporcu geçebildi. Bunu başarabilmek oldukça önemliydi. Çok gururluyum” dedi.

“Önemli bir ders aldığımızı düşünüyorum”

Plaket töreninden sonra sözü alan başkan Yusuf Öztürk, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Sözlerine geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye gündemini oldukça yoğun bir şekilde meşgul eden şehit haberleri, orman yangınları ve kadın cinayetleri konularıyla başlayan Öztürk, yaşanan gelişmeleri üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi. Öztürk, “Şehit haberlerini üzüntüyle karşılıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah nur içinde yatırsın onları. Karabağlardan başlayıp Urla’ya kadar yayılan orman yangınları bizleri üzen bir başka gelişme oldu. Yüz ölçümü olarak ülkesinin yüzde 25’lik bölümü orman alanı olan ülkemizde, artık bir son olması ve orman yangınlarının önlenmesi açısından önemli bir ders aldığımızı düşünüyorum. Kadına şiddet gerçeği bir kez daha geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Söyleyecek söz bulamıyorum inşallah kadına şiddet ülkemizde artık son bulur” diye konuştu.

“Küresel ekonomi içler acısı”

Küresel ekonomide hiç de iç açıcı günler yaşamadıklarını dile getiren Öztürk, “Trump merkez bankasına baskı uyguluyor. Ciddi bir faiz indirimine gitmesini sağlamaya çalışıyor. Bu nereye gidecek dersek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz kurunun artmasına neden olan bir durum fakat bir yandan da sermaye artırımını getirebilecek olumlu bir tarafı var. Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından bir tanesi olan Almanya’da ise durum biraz daha farklı şekilde ilerliyor. Almanya büyük bir ülke dolayısıyla oradaki kısıtlı bir büyüme ilgi çekici. Çin ile ABD arasındaki Ticaret Savaşları ise artık rasyonelleşmekten uzaklaştı. Bir intikam savaşı söz konusu Bu da tüm dünyayı etkiliyor. Türkiye’de de etkisini geçtiğimiz günlerde Dolarda ani bir hareketlenmeye neden olduğunu gördük. Dünyada bir savaş var” dedi.

“Bürokrasiyi limanlardan ve gümrüklerden azaltmalıyız”

Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre 2019’un ilk 5 ayında hava yolu taşımacılığı yüzde 20.8, denizyolu taşımacılığının ise yüzde 12.5 oranında küçüldüğünü belirten Öztürk, “Karayolu taşımacılığı ise yüzde 7.1 oranında geriledi. Ama bizim olumlu bir beklentimiz var. Türkiye’nin coğrafi konumu gereği ulaşım sektörünün önü açık. Türkiye’de bürokrasiyi azaltmazsak gümrük ve limanlarda, dijitalleşmenin önünü açmazsak Türkiye’nin dünya lojistiğindeki sırası geriler. Bunun için önlemler alınmalı Ticaretin kolaylaştırılması gerekir. Son günlerde üzerinde çalışılan, tek kimlik ile Türkiye’deki tüm limanlara ve gümrük idarelerine girmeyi sağlayacak bir çalışmanın sürdürülüyor. Umarım en kısa sürede tamamlanır” dedi.

“Deniz müzesi için çalışmalara başladık”

İzmir’de bir deniz müzesi kurulması için çalışmalara başladıklarını anlatan Yusuf Öztürk, “İzmir’ bunu hak ediyor. İzmir var oluşunu denize borçlu olan dünyanın ender şehirlerinden biri. Deniz ve liman şehri olmak alnımıza yazılı. İzmir gibi bir şehir, bir deniz müzesini hak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Deniz Müzesi kurulması için verdiği talimattan sonra biz de çalışmalara başladık. Bu alanda öncülük yapan Bay Lucien Arkas’ın kurucusu olduğu Bornova’daki Arkas Deniz Tarihi Merkezi’ni ve İzmir Tersanesi Komutanı Kıdemli Albay Korkut Şen’e bir ziyarette bulunduk. Bu deneyimler ışığında tüm Akdeniz’de gıptayla gösterilecek, deniz ve tarih meraklılarını İzmir’e çekecek bir deniz müzesine sahip olacağımıza inanıyoruz. Deniz müzesi kurulmasıyla ilgili bir iradenin oluştu ancak henüz kimse elini taşın altına sokmadı. Umarım en yakın zamanda bu da olacak” şeklinde konuştu.

Vira Haber