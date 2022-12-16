İzmir ve Aydın Açıklarında 85 Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise 4 can salı içerisinde geri itilen 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da can salı içerisinde geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.