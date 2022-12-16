DFDS Akdeniz İş Birimi, Terminal Yönetim Sistemi İle Operasyonlarına Hız Kazandırıyor

Terminal Yönetim Sistemi (GTMS) ile limana giriş yapan her araç sistemde kayda alınıyor ve tehlikeli madde ya da frigo gibi aracın taşıdığı yük tiplerine göre araca sistem tarafından otomatik olarak bir park pozisyonu atanıyor. Ayrıca günlük Ro-Ro seferleri için kaç ünite tipi ve kaç yükün rezervasyonlu olduğu, araçların kaçının sahada olduğu ve ne kadar aracın henüz limana giriş yapmadığı gibi detaylar görüntülenebiliyor. Bu bilgilere göre yükleme planları sistem üzerinden pratik bir şekilde oluşturuluyor. Yeni sistemle sahada faaliyette olan Terminal Traktörleri ve konteyner elleçleyen CRS (Container Reach Stacker) araçlarını kullanan operatörler, araçlarındaki tabletlerle GTMS tarafından iletilen iş emirleri ile üniteleri bulundukları park pozisyonlarından alarak gemiye yüklüyor.

İş süreçlerinde dijitalleşme ve standardizasyon

DFDS Akdeniz İş Birimi Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Bozkurt, Pendik terminalinde faaliyete geçirdikleri Terminal Yönetim Sistemi (GTMS) dijital çözümü hakkında şöyle konuştu: “GTMS öncesindeki süreçte, terminale giriş yapan araçlar sahada müsait olan alanlara park ediliyordu. Yükleme öncesinde her parti için tek tek bu araçların yerlerinin tespit edilmesi ve üzerlerine yükleme kartlarının takılması gerekiyordu. Araçlar için gümrük incelemesi ya da X-Ray taraması gibi işlemlerin yapılacak olması halinde ise, sahadaki yerlerinin tespiti zaman alıyordu. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak tüm süreçlerimizi dijital çözümlerle standardize ediyoruz. Terminale giriş yapan araçların nereye park edeceğini göstermekle başlayan ve operasyonlarımıza her aşamada hız katan bu uygulama sayesinde zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bu süreçte limandaki trafik yoğunluğumuz ve buna bağlı olarak CO2 salınımı da azaldı. DFDS’in sürdürülebilirlik vizyonuyla iş süreçlerimizi geliştirmeye ve çevreci çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

DFDS Akdeniz İş Birimi Terminal ve Acente Direktörü Levent Şinel ise uygulamaya konan sistem hakkında şöyle dedi: “GTMS’i ekip arkadaşlarımızla titiz bir planlama dönemi ve altyapı çalışmalarının ardından uygulamaya geçirdik. Amacımız dijitalleşme yolunda tüm paydaşlarımızın optimum fayda sağlayacağı, daha güvenli, hızlı ve çevreci bir operasyon sunmak. Sistemin efektif bir şekilde çalışması, araçların limana giriş yapmadan önce ünite tipi, plaka numarası gibi gerekli bilgilerle rezervasyon yapmaları esasına dayanıyor. Müşterilerimizin dijital rezervasyonlarında gün geçtikçe artan bir ivme görmekteyiz. GTMS ile müşterilerimizin işlerine değer kattığımız için son derece mutluyuz.“