İzmir'de Arabalı Vapur Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Sayın Yolcularımız, Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Araba Vapuru seferleri saat: 09.45 itibariyle geçici süre ile iptal edilmiştir. Yolcu Vapuru seferleri program dahilinde devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İZDENİZ bu açıklamanın ardından 11.15 dolaylarında bir açıklama daha yaptı ve yolcu vapur seferlerinin de devre dışı kaldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sayın Yolcularımız, Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Araba Vapuru seferlerinin yanı sıra saat: 11.15 itibariyle Yolcu Gemisi seferleri de geçici süre ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

