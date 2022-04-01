Cemre Tersanesi, Lauren İsimli Balıkçı Gemisini Teslim Etti

Cemre Tersanesi tarafından inşa edilen 64.4 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Lauren isimli balıkçı gemi, Atlantic Dawn’a teslim edildi.

BV tarafından klaslanan yenilikçi ve çevre dostu hibrit sevk sistemine sahip Lauren, amonyak bazlı soğutma sistemleri ile 1.520 m³ RSW (Soğutulmuş Deniz Suyu) tanklarında balık muhafaza edebilecek.

Efektif ve modern tasarıma sahip olan gemilerin dizaynı Salt Ship Design’a ait. 64.4 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğe sahip olan gemiler, RSW (soğutulmuş deniz suyu) tanklarında toplamda 1.520 m3 ihtiyacı karşılayacak şekilde balık muhafazası yapabiliyor.

Cemre Tersanesi’nin Atlantic Dawn Group için inşa ettiği balıkçı gemilerinden LEILA, geçtiğimiz Aralık ayında teslim edilmişti. Cemre Tersanesi, 2018 yılında Atlantic Dawn Group ile 2 adet balıkçı gemisi inşası için kontrat imzalamıştı.