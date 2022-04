Aqua 21. Denizkızı Kongresi Başladı

Denizci Öğrenciler Derneği, pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştiremediği denizci öğrenciler tarafından merakla ve özlemle beklenen Denizkızı Kongresi’ni gerçekleştiriyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllarda yapılan kongrelere nazaran bir ilke imza atan DÖDER, en büyük destekçilerinden biri olan Aqua Chartering’in isim sponsorluğunu alarak “Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi” adıyla dernek tarihine altın harflerle kazındı.

İki yıllık özlemin ardından büyük emeklerin karşılığı olarak bu yıl 21.’si düzenlenen Aqua Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk gününde 21. yılın önemine ve coşkusuna yakışır bir biçimde Kuşadası Seven Seas Sealight Elite Hotel’de yoğun bir katılım ile 31 Mart Perşembe günü açılışını gerçekleştirdi. Bu yıl düzenlenen kongrede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal BAYLAN başta olmak üzere ağırlanan protokoldeki isimler Türk denizciliğine farklı alanlarda yön veren öncülerin bir araya gelmesiyle oluştu.

DÖDER Türkiye’nin ilk ve en büyük öğrenci derneğidir

Kongre programı Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir IŞIK’ın konuşmasıyla başladı. 23 yıldır varlığını devam ettiren DÖDER’in idealist ve genç denizci öğrencilere ev sahipliği yaptığını dile getiren IŞIK, bu tür organizasyonların denizcilik öğrencilerine sektörle temas edebilme, eğitim ve öğretimlerden faydalanabilme, fikir alışverişinde bulunabilme, ulusal ve uluslararası öğrenci buluşmalarına katılım gösterebilme imkânı sunduğunu ve mesleğe ‘merhaba’ deme şansı yarattığını söyledi. Kadir IŞIK konuşmasında Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’ndeki ilgili katılımla bir arada olmanın bireylere sağladığı değerlerden ve sektörün ileri gelenlerini ağırlamaktan onur ve gurur duyduğundan bahsetti.

Aysu Gürgan: DÖDER ile gurur duyulmalı

DÖDER Başkanı Kadir IŞIK’ın coşkulu açılış konuşmasının ardından sözü isim sponsorumuz olan Aqua Chartering kurucusu Melike Aysu GÜRGAN’a bıraktı. Sözlerine isim sponsoru olmanın hayatındaki en gurur duyduğu başarı olarak tarihe geçtiğini belirterek başlayan GÜRGAN Ulusal Denizkızı kongresinin 21 yıldır çizgisini bozmadan büyük bir özen içerisinde devam etmekte olduğunu dile getirdi. “Bugün aslında gelecekteki meslektaşlarımızın misafiriyiz” diyerek Denizci Öğrencilere verdiği değeri gösteren sözlerine DÖDER çatısı altından çıkmış bir öğrencinin sektörden başka bir öğrenciye kıyasla en az on kat daha başarılı olduğunu tecrübe ettiğini belirtip büyük bir gurur duyduğunu belirterek noktaladı.

Kongremizin açılışında 22. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatih YAZAR, her yıl hep daha iyisini hedefleyen Denizci Öğrenciler Derneği’nin yapısını bayrak yarışına benzeterek kongrenin beklentilerinin üzerinde olduğunu ve denizcilik sektörü adına dünyayı değiştirebilecek vizyona sahip olduğumuzu vurguladı.

Ali Fatih YAZAR’ın ardından sözü devralan 21. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur YILDIZ, Denizci Öğrenciler Derneği ailesinin bir parçası olmaktan ve devrettiği bayrağın bir değil birkaç adım ileriye taşınmış olmasından gurur duyduğunu içtenlikle dile getirdi.

Aqua 21.Ulusal Denizkızı Kongremizin ilk gününde protokol açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orçun ERBAYRAKTAR, DEFMED Mezunları Derneği adına burada bulunduğunu belirterek kongrede bulunan herkese teşekkürlerini iletmesinin ardından sözlerine tüm denizcilerinin kalplerinin bir olduğunu dile getirerek devam etti. Denizci olmanın bir tutku olduğunu hatırlatmasının ardından mesleğimizdeki en güzel yanın bizim dayanışma ruhumuzu ortaya çıkardığını vurgulayan Orçun Bey, “Hepimiz aynı gemideyiz.” tabirinin dayanışma ruhumuza verilebilecek en güzel örnek olduğuna dikkat çekti. Denizcilik hayatında etkileşimi, iletişimi ve sektörde sosyalleşmeyi can damarlarımıza benzeten ERBAYRAKTAR, bir diğer denizciye yaptığımız yardımın bizim kaybımız değil aksine önümüzü açan bir kapı olduğunu vurguladı. Konuşmasını “ Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeliyiz. ”sözleri ile noktaladı.

Böyle büyük bir organizasyonda bulunmak öğrencilere çok büyük mutluluk vermeli diyerek sözlerime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Ahmet Avcı gençlere sosyal olmayı, sektörden her paydaştan yer almayı önererek kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Türk Uzakyol Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Özgür Doğan Güneş, dernek olarak öğrencilerin her zaman yanında olduğunu ve “Bizleri daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz.” diyerek öğrencilere olan inancını dile getirdi.

Nazlı Selek: WİSTA olarak her tür desteğe vereceğiz

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin oldukça profesyonel ve sıcak bir organizasyon olduğunu dile getiren WISTA Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Selek DÖDER’in sektörden her insanı bir araya getirmesinden dolayı büyük gurur duyduğunu belirtti. Dinamik ve çok taze bir bakış açısına sahip bir nesil olduklarını söylerken iletişimin hayatımızın her alanında çok önemli bir faktör olduğunu da önemle vurguladı. WISTA olarak her türlü desteği sunmaya hazır olduklarının da altını çizerek sözlerine son verdi.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi Protokol Açılış konuşmasını yapan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 48.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Sarı, kongrede bulunan emek veren ve destekleyen herkese teşekkürlerini ilettikten sonra DÖDER’in onda olan ailevi bağına değindi. Denizci Öğrenciler Derneğinin 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Faruk bey, DÖDER’in her sene kendini daha çok geliştirdiğine şahit olduğunu ve bu durumdan çok gurur duyduğunu ifade etti. Biz denizci öğrencilere verilen desteğin bizlere birer ödev verdiğini ve bu desteği yaptığımız her işte ve alanda aynı özen ile çalışarak ödevimizi yerine getirebileceğimizi aktardı. Her daim bizlerin yanında olduğunu dile getirerek sözlerini noktaladı.

Aqua 21.Ulusal Denizkızı Kongresinin ilk gününde protokol konuşmasını yapan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feramuz Aşkın, isim sponsorumuz olan Aqua Chartering Kurucusu Aysu Gürgan’a teşekkürlerini iletti. Kongrenin önemini sektörün paydaşlarını bir araya getirmesiyle görmüş olduğumuzu belirtti ve biz denizci öğrencilere denizcilik mesleğinden detaylıca bahsetti. Sevmeden ve tutku olmadan yapmanın imkânsız olduğu mesleklerden bir tanesi olan denizciliğe meslek olarak değil, bir yaşam tarzı olarak bakılması gerektiğini öne sürdü.

Oral Erdoğan: Denizcilik, Türkiye’nin olmazsa olmaz iki sektöründen biri

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk gününde protokol konuşmacılarından biri olup konuşmasında denizci öğrencilere kendilerini yönetmeyi başarırlarsa dünyayı yönetecek güce sahip olabilecekleri hakkında güzel öğütler verdi.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk gününde protokol konuşmacılarından biri olan Ordu Fatsa Deniz Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Özkan Uğurlu, aramızda bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kongredeki herkese ise teşekkürlerini sunduğunu iletti. Denizciliğin zor bir meslek olduğunu ve nitelikli özelliklere sahip olan çalışanlara çok ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Gemi adamlarının ilk eğitim evresinin denizcilik fakültelerinden geçtiğini ve gün geçtikçe bu eğitimin uluslararası bir seviyeye ulaştığını belirtti. Kongremizde Türk denizciliği adına güzel adımlar atılmasını umduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Aqua 21. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin Tersanecilik Panelinde Beşiktaş Grup İcra Kurulu Başkanı Yavuz KALKAVAN, Beşiktaş Tersanesi Ticaret Müdürü Gündem GÜMÜŞKAYNAK, ART Tersanesi Müdürü Salih BOSTANCI yer aldı. Panelde genel olarak Yalova hem Tuzla bölgesinde tersane faaliyetleri yürüttüklerinden bahsederek başlayan konuşmacılarımız Türkiye’de denizcilik şirketlerinin çok iç içe olduğuna dikkat çekti. Kamu tersanelerinin bugünkü altyapıyı oluşturduğuna bağlı olarak Türk denizciliğinin gelişimine detaylı olarak değindi.

Aqua 21.Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ilk gününde protokol konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan bizlerle olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek konuşmasına başladı. 1999 yılından beri DÖDER ailesinden haberdar olduğunu ve gençleri her daim desteklediğini, kendisinin de bu sıralardan geçtiğini büyük bir empati duygusu ile bizlere yansıttı. Genç denizci adaylarının staj ve iş hayatına atıldıklarında karşılaşabilecekleri sorunlara değindi. Yabancı uyruklu gemilerin gün geçtikçe sayısının arttığını ve Türk Bayraklı yerli gemilerde çalışma oranın zamanla büyük ölçüde azaldığını üzülerek aktardı. Bu duruma karşı aksiyon gösterdiklerini ve çeşitli ülkelerle anlaşmalarının olduğunu dile getiren Sayın Ünal Baylan, biz genç denizci adaylarının içini ferahlattı. Ayrıca denizde çalışan ve staj arayan kız öğrencilere verdikleri destekler sayesinde çok daha eşit haklara sahip bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti. Konuşmasını kongremizin güzel geçmesi dilekleri ile bitirdi.

Müstafi Amiral Cihat YAYCI, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer KIRAN, Türk Loydu Başkanı Cem MELİKOĞLU ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer YILMAZ ise kongreye katılamadıklarından dolayı üzüntülerini belirttikten sonra video mesaj göndererek öğrencilere selamlarını ve sevgilerini ilettiler.