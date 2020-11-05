İzmir'de Denizdeki Enkaz da Kaldırılıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle batan tekne ve otomobiller de denizin altından çıkarılıyor.

Geçen hafta cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinada bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına neden oldu.

Olayda çoğu deniz kenarında park edilmiş 13 otomobil de suya sürüklendi.

Karadaki enkaz kaldırmayla eş zamanlı olarak deniz altında da devam eden çalışmada yerleri tespit edilen batıklar, dalgıçlar yardımıyla önce su yüzüne çıkarıldı daha sonra limana çekildi.

Batan otomobillerin tamamı, teknelerin ise 14'ü deniz altından çıkarılarak karaya getirildi.

Suyun içinden çıkan teknelerin birçoğunun parçalandığı görüldü.

Çalışmalara katılan su altı teknolojileri dalgıcı Hakan Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan felakette marina ve limanda büyük oranda hasar oluştuğunu söyledi.

Deprem sonrası, su altındakileri kurtarmak için hızlı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Aykanat, "Liman içinde ve açığa çıkarak batan teknelerin çoğunu çıkardık. Dalarak balonlama tekniğiyle tekneyi önce su yüzüne, daha sonra ise kıyıya çekiyoruz." dedi.

Batıklardaki yakıtların denize sızmasını engellemek ve deniz trafiği risklerini ortadan kaldırmak için çalışmayı hızla tamamlamayı planladıklarını aktaran Aykanat, henüz yeri tespit edilemeyen 7 teknenin daha bulunduğunu ifade etti.

Kısmi tsunami sonrası taşkın nedeniyle sudaki bulanıklığın arttığını, görüş mesafesinin düştüğünü de vurgulayan Aykanat, "Denizin dibini göremiyoruz. Şu anda bazı teknelerin botları da kayıp. Bugün bir otomobilin de kayıp olduğu bilgisi geldi fakat görüş mesafesi kısıtlı." diye konuştu.

Vira Haber