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Fatih, Karadeniz'de Sondaja Başladı

Fatih, Karadeniz'de Sondaja Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi.

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Vira Haber

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