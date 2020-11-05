Fatih, Karadeniz'de Sondaja Başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi.
Vira Haber
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Etiketler : fatih sondaj gemisi, karadeniz, doğalgaz
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