İzmir'de Fırtına: Deniz Taştı, Tekneler Battı

İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle Karşıyaka'da denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı. Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosunda etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay ve yaya yolunda ulaşım sağlanamazken, kara yolunun da bir şeridi önlem amaçlı trafik ekipleri tarafından kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Biriken sular nedeniyle tramvaylar zorlukla ilerledi.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

FIRTINA BALIKESİR'İ DE VURDU

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde öğleden sonra kuvvetli fırtına etkili oldu. Meteoroloji’nin Çanakkale ve Balıkesir için turuncu alarm verdiği fırtına, Ayvalık’ta küçük balıkçı teknelerini batırdı. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli yağışla Ayvalık’ta daha da etkili olması beklenilen fırtınanın Gömeç ile Burhaniye ilçelerinin kırsal mahallelerinde de etkili olması bekleniyor.

Vira Haber