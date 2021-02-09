Denizciler, Korsan Saldırıları ve Denizcilerin Yıpranması Sorununu Konuşacak

Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Mozart gemisinin ardından gündeme oturan korsan saldırıları tartışılmaya devam ediyor. Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) ile İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) tarafından ortaklaşa düzenlenecek etkinlikte, Türk denizcilik sektörünün gündemindeki “Afrika’nın Doğu ve Batı Sahillerindeki Korsan Saldırıları ve Denizcilerin Yıpranması” konuları ele alınacak.

TÜRDEF Başkan Yardımcısı Kaptan Koray Karagöz’ün moderatörlüğünde düzenlenecek webinarda; ESKO Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Erhan Esinduy, MIKLAGARD S Gemi İşletme Enspektörü Kaptan Özlem Balca Akıncı ile ESENYEL & PARTNERS Hukuk Bürosu’ndan Avukat Selçuk Esenyel konuşmacı olarak yer alacak.

10 Şubat 2021 Tarihinde yapılacak etkinlik Zoom uygulaması üzerinden düzenlenecek. Saat 15:00’te başlayacak etkinlik için katılım bilgileri TÜRDEF web sitesinde (www.turdef.org.tr) yer alıyor.