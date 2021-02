Günübirlik Gezi Kooperatif Temsilcileri DTO’da Buluştu

Başkan DİNÇ, toplantı hakkında memnuniyetlerini dile getiren ve odaya teşekkürlerini ileten kooperatif temsilcilerine, 2021 sezonu öncesi ve sonrasında bu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeye ve günübirlik gezi faaliyetlerinin ortak paydada daha iyi koşullarda yapılması için oda olarak çalışmaya devam edecekleri sözünü verdi.

Toplantı sonrası, 1990’ lı yılların başında kurulmuş ve yaklaşık 30 yıldır her yıl binlerce kişiye hizmet veren, SS Gümbet Koyu Günlük Gezi Tekneleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bülent CAN ve SS Bodrum Yeni Bodrum Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifleri Başkanı Mustafa GÜNAYDIN, Muğla Büyükşehir Belediyesi bağlısı bulunan liman işletmeleri yeni ücret tarifesi hakkında memnuniyetlerini dile getirdiler. Faaliyet gösterdikleri Bodrum ve Gümbet Limanları’ nın, ekmeğini denizden kazanan tekne işletmeleri için kurulduğu üzerine vurgu yapan iki Başkan, özellikle 2020 yılında pandemi sebebi ile sektörde yaşanan daralma sebebi ile nakit akışı sıkıntısı yaşandığını belirttiler. İşletme maliyetleri büyük oranda artmasına rağmen ticari yatlara enflasyon oranının altında zam yapmış olan ve bağlısı bulunan liman işletmelerinde altyapı ve güvenlik konusunda yatırımlarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesine ve üyeleri olan ticari yatların her platformda haklarını savunan İMEAK DTO Bodrum Şubesine teşekkürlerini ilettiler.

Vira Haber