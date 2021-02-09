Körfezin Ulaşımında ASELSAN İmzası

Türkiye’nin teknoloji üssü ASELSAN, Körfez bölgesi için büyük bir öneme sahip olan Gebze-Darıca Metro Hattının sinyalizasyon sistem çözümleri ihalesini 17 milyon euro bedelle kazandı. ASELSAN, proje için yapılan ihalede, rekabetçi ve kapsam olarak en güçlü teklifi vererek ipi göğüsledi. Ana yüklenici olan EZE İnşaat ile imzaların atıldığı projede çalışmalara hızlı bir şekilde başlandı.

Toplamda 28 aracın (7 set) hizmet vereceği Gebze – Darıca metro hattı, 15,5 km. uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor. Metro, operatörsüz işletme (CBTC GoA4) olarak tanımlanan sinyalizasyon sistemine sahip olacak.

YOLCU KAPASİTESİ ARTACAK

ASELSAN’ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği özgün sinyalizasyon teknolojisi sayesinde metro hatlarında kullanılmaya başlanan Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi ile aynı yönde hareket eden trenler arası servis zamanı aralıkları düşürülerek, taşınan yolcu kapasitesi artırılacak.

SÜRÜCÜSÜZ METRO SİNYALİZASYON SİSTEMİ

Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi (CBTC); Araç Üstü, Hat Boyu ve Kontrol Merkezi bileşenlerinden oluşuyor. Daha önceki sinyalizasyon projelerinde ASELSAN’ın geliştirdiği özgün sürücüsüz metro sinyalizasyon sistemi bu projede de kullanılacak. Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi; Kontrol Merkezinden haberleşme sistemi ile aktarılan verilerin alınması, işlenmesi, trendeki ilgili birimlere aktarılması, trenin belirlenen sınırlamalara uymaması durumunda otomatik tren koruma fonksiyonlarının işletilerek trene doğrudan müdahale edilmesi, trenin hassas konum, hız, durum verilerinin hesaplanması ve Kontrol Merkezine bildirilmesi gibi işlevleri yerine getiriyor. Sistem; konumlama, tren koruma, tren bütünlüğü kontrolü, kapı ve hız kontrolü gibi kritik fonksiyonları da yerine getirecek.

YOLCU KAPASİTESİ ARTACAK

ASELSAN’ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği teknoloji ile bilgi ve sürüş güvenliği sağlanırken, enerji verimliliği anlamında da önemli yenilikler hayata geçiriliyor. Bunun yanında, metro ulaştırma sistem işletmecisi ve metro kullanıcısı için oldukça önemli özellikler olan; sistem kullanım kolaylığı, uzaktan yönetim, arızaları hızlı belirleme ve hızlı müdahale, bunun yanı sıra metro seferlerinde gecikmenin en aza indirilmesi özellikleri de ASELSAN Sistemi kapsamında yer alıyor.

İSTANBUL METROSUNDA DA GÖREV ALDI

ASELSAN, daha önce de M1 - Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu hattında kullanılacak yeni 68 metro araç setinde (tren), Otomatik Tren Kontrol Sistemi Donanım ve Yazılımı Geliştirme Projesi, U1 – Gayrettepe – İstanbul Yeni Havalimanı Metro Sinyalizasyon Projesi ile U1 – Halkalı – İstanbul Yeni Havalimanı Metro Sinyalizasyon Projesinde görev aldı.

ASELSAN, yürüttüğü sinyalizasyon projeleri ile Türkiye’nin genel olarak ihtiyaç duyduğu tüm demiryolu sinyalizasyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Yerli ve Milli sinyalizasyon teknoloji üreticisi olarak ASELSAN göreve başlamadan önce sinyalizasyon pazarı tamamen yabancı firmalar tarafından sağlanmaktaydı. ASELSAN geliştirdiği tasarım ve çözüm ile bu alanda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdı.

Vira Haber