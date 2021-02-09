Çanakkale Boğazı'ndan 'Apartman' Görünümlü Platform Geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.
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Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.
Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.
Vira Haber
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Etiketler : çanakkale boğazı, atlantis x, çanakkale
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