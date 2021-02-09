ABD Donanmasından Güney Çin Denizi’nde Tatbikat

ABD Donanmasına bağlı 2 uçak gemisi grubunun Güney Çin Denizi’nde tatbikat yaptığı belirtildi.

ABD ve Çin arasındaki gerilim devam ederken ABD donanması, Güney Çin Denizi’nde yeni bir tatbikat daha gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Görev Grubu ve USS Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu’nun ortak çalışma ile komuta ve kontrol yeteneklerini artırmayı amaçlayan çoklu tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Roosvelt Görev Grubu Komutanı Doug Verissimo yaptığı açıklamada, "Bu tür operasyonlarla, barışı koruma zorluğunun üstesinden gelmek için taktiksel olarak yetkin olduğumuzu garanti ediyoruz. Bölgedeki ortaklarımıza ve müttefiklerimize özgür ve açık bir Hint-Pasifik oluşturmakta kararlı olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz" dedi.

ABD 2 hafta önce, Çin’e ait 8 bombardıman uçağı ve 4 savaş jetinin Tayvan hava sahasına girmesi üzerine Tayvan’ı desteklemek amacıyla Güney Çin Denizi’ne uçak gemisi grubu göndermişti.

Vira Haber