İzmir'de Kaçak Avlanmaya Geçit Verilmiyor

İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince toplam 657 bin 773 liralık ceza uygulandı. Operasyonlarda kaçak şekilde avlandığı belirlenen 2 ton midye, 200 kilogram deniz patlıcanı ile yaklaşık 100 kilogram balığa el konuldu.

Vira Haber