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İzmir'de Kaçak Avlanmaya Geçit Verilmiyor

İzmir'de Kaçak Avlanmaya Geçit Verilmiyor

İzmir Körfezi'nde kaçak avlanan 17 kişiye para cezası kesildi

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İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince toplam 657 bin 773 liralık ceza uygulandı. Operasyonlarda kaçak şekilde avlandığı belirlenen 2 ton midye, 200 kilogram deniz patlıcanı ile yaklaşık 100 kilogram balığa el konuldu.

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Vira Haber

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