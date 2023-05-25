İzmir'de Kaçak Avlanmaya Geçit Verilmiyor
İzmir Körfezi'nde kaçak avlanan 17 kişiye para cezası kesildi
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İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince toplam 657 bin 773 liralık ceza uygulandı. Operasyonlarda kaçak şekilde avlandığı belirlenen 2 ton midye, 200 kilogram deniz patlıcanı ile yaklaşık 100 kilogram balığa el konuldu.
Vira Haber
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Etiketler : kaçak avlanma, izmir, sahil güvenlik
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