Sedir Adası'nda Kıyı ve Deniz Dibi Temizliği Yapıldı
Koruma altında bulunan altın sarısı kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası ile Kleopatra Plajı çevresinde ekipler tarafından kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
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Koruma altındaki bölgede, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Müze Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile çalışanlar tarafından hem kıyıda hem de dalgıçlar tarafından su altında temizlik yapılarak, toplanan atıklar çuvallara konuldu.
Vira Haber
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Etiketler : Sedir Adası, Deniz Dibi Temizliği
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