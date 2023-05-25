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Kocaeli’de "Mavi Bayraklı" Plaj Sayısı 9'a Yükseldi

Kocaeli’de "Mavi Bayraklı" Plaj Sayısı 9'a Yükseldi

Merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, 2023 Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Kocaeli'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı 9'a yükseldi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Kumyalı Plajı’na "mavi bayrak" verilmesiyle kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı 9'a yükseldi.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle mavi bayrağı askıya alınan Karamürsel Altınkemer Plajı da bu sorununun ortadan kalkmasının ardından yapılan incelemelerde geçer not alarak unvanını yeniden kazandı.

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Vira Haber

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