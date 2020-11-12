İzmir'de Petrol Boru Hattında Hırsızlık: Suçüstü Yakalandılar

İzmir'in Aliağa ilçesinde petrol boru hattından özel düzenekle hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparak boru hattına bağladıkları hortumla petrolü yaklaşık 700 metre ötedeki çalılık bölgedeki tanklara aktardıkları tespit edildi.

Yapılan incelemede piyasa değeri 150 bin lira civarı yaklaşık 20 ton mazot, dağlık arazide ağaç dalları ve yeşil branda ile gizlenmiş 3 bin litre kapasiteli dört adet plastik mazot tankı bulundu. Ayrıca ekipler tarafından yapılan incelemede plastik mazot tanklarının hortum vasıtası ile ortada bulunan bir ana hortuma bağlandığı ve bu ana hortumun çalılıklar içerisinden yer altındaki dolum alanına ulaştığı belirlendi.

Vira Haber