Almanya’da İkinci Dalga Paniği Lojistik Depolarını Dolduruyor!

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, “Almanya’da firmaların stok yapma eğilimi arttı. Depolardaki doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı. Mannheim ve Krefeld’deki depolarımızda Türk ihracatçılarına öncelik vererek 1,1 trilyon avroluk pazarda rekabet avantajı kazandırıyoruz.” dedi.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Avrupa’da karantina önlemleri tekrar tartışılmaya başlandı. Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Almanya’da da üretici ve perakendecilerin, olası karantina uygulamaları öncesinde ihtiyacını erken temin etmeye çalıştığını ve depolara stok yapmaya başladıklarını belirtti.

“1,1 TRİLYON EUROLUK PAZARDA REKABET AVANTAJI”

Pandeminin başında hızla alınan önlemlerin tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını hatırlatan Çelikel, “Bu süreçte fabrikalar üretimi durdu, stoklar azaldığı için raflar boşaldı. Dolayısıyla özellikle yurt dışından getirilen ürün ve hammaddelerin temininde zorluk yaşamak istemeyenler, stoklarını güçlü tutarak muhtemel karantina uygulamaları öncesi hazırlık yapıyor.” dedi.

Çelikel, bunun da depo ihtiyacını öne çıkardığına dikkati çekerek, Almanya’daki depolarda doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını açıkladı. Çelikel, Mannheim ve Krefeld’deki depoları ve ülkenin farklı noktalarındaki diğer anlaşmalı depolarında Türk ihracatçılarına öncelik tanıdıklarını belirtti.

“Böylece Almanya gibi 1,1 trilyon avroluk önemli bir pazarda ihracatçılarımıza rekabet avantajı sağlıyoruz” diyen Çelikel, gıda, tekstil, otomotiv ve kimyasal madde ürünlerini teslimata kadar güvenli ve hijyen kurallarına uygun şekilde depoladıklarını da sözlerine ekledi.

Vira Haber