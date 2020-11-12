Kopuzlar Denizcilik, 'İnce Hamburg' İsimli Gemiyi Satın Aldı!

Rana Denizcilik, İnce Denizcilik’e ait olan İnce Hamburg isimli geminin işletmeciliğini yapacağını duyurdu. Geminin adı Asalet olarak değiştirildi ve okyanuslarda Türk bayrağıyla hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Geminin satışı İnce Denizcilik tarafından doğrulanırken satış konusunda bir rakam açıklanmadı.Geminin resmi olarak tesliminin dün yapıldığı öğrenilirken ‘İnce Hamburg’un işletmeciliğini Rana Denizcilik yapacak.

169 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğindeki yeni adı Asalet olan Türk bayraklı İnce Hamburg gemisi, 2010 yılında inşa edilmişti.

Satın alma ile ilgili açıklama yapan Murat Bakal, “Geminin bakım tutum ve işletmesinde emeği geçen başta meslek duayeni Yaşar Canca ve yönetimindeki tüm gemi personeline şimdiye kadar göstermiş oldukları özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunarız. Allah selamet versin ve ülkemiz adına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Vira Haber