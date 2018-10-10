İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadının, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na ulaşarak yardım istemesi üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında 9 kişinin cesedine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise yaklaşık 25 kişinin de arandığı bildirildi.

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.54’te üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşarak yardım istedi. İfadesinde 8 Ekim tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıklarını, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi olduklarını, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını söyledi. Diğer şahısların ise kaybolduğu bilgisini verdi.

Bu ifade üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 korvet, 2 bot ve uçakla hem denizde hem de havada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada çalışmalara destek verdi.

İlk belirlemelere göre; ifade veren göçmen dışında 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Ekim tarihinde saat 23.54’te üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadının İzmir'in Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep ettiği bilgisinin alındığı belirtilerek, "Bahse konu şahıstan alınan ilk ifadede, 8 Ekim 2018 tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıkları, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi oldukları, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığı ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak plajından karaya çıktığı, diğer şahısların ise kaybolduğu öğrenilmiştir. Söz konusu ifadeye istinaden kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması maksadıyla görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri tarafından denizde, jandarma ve emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde ifade veren göçmen dışında 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber