Bu limandan her gün 12 Ro-Ro gemisi kalkıyor

İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki en büyük ikinci ve ülkemizin en büyük beşinci limanı konumundaki Bandırma Limanı’nda, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu içinde Anadolu’nun çeşitli merkezlerinden toplanan malların Avrupa’ya ulaştırılması düşünülüyor.

12 metre derinliğindeki liman, aynı anda 20 bin Grosston’a kadar 15 adet geminin aynı anda yükleme-boşaltma yapmasına olanak veriyor.

Vira Haber