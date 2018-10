Batan gemidekilerin yardımına Türk denizciler koştu

Marinsa Denizcilik'e ait 55 bin 92 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V DENSA TIGER isimli yük gemisi, Bangladeş'in Chittagong Limanı demir bölgesinde yer değiştirirken CHAR SAMAIL ve M/V NEW LEGANCY isimli gemiler ile çatıştı.

Ömer Sabancı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Marinsa Denizcilik'e ait 185 metre boyunda, 32 metre genişliğinde ve 55 bin 92 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V DENSA TIGER isimli Malta bayraklı yük gemisi, Bangladeş'in Chittagong Limanı demir bölgesinde yer değiştirirken CHAR SAMAIL ve M/V NEW LEGANCY isimli gemiler ile çatıştı.

Bangladeş’in Chittagong Limanı demir bölgesinde 29 Eylül’de meydana gelen gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Türk gemisi M/V Densa Tiger’a çarpan barçın batması ve denizcilerin son anda atlayarak kurtulmaları göze çarpıyor. 3 geminin karıştığı kazada yaşanan can pazarında Türk denizcilerin çabası da gözler önüne seriliyor.

29 Eylül’de Bangladeş’in en akıntılı limanlarından Chittagong’da meydana gelen ve 3 denizcinin hayatını kaybettiği olayda M/V Densa Tiger isimli Türk gemisinin yanı sıra Liberya bandıralı M/V New Legacy ve Char Samail isimli barçın karıştığı görülüyor.

Japonya’dan aldığı demir cürüfü yükünü Chittagong’da bıraktıktan sonra liman yetkililerinin gösterdiği güvenli demirleme sahasında bekleyen M/V Densa Tiger’ın köprü üstünde ki kaptan ve mürettebat 200 metre mesafeden bir geminin kendilerine doğru geldiğini görüyor. 180 metre boyunda ve 39 bin DWT'luk M/V New Legacy isimli kuru yük gemisinin iki yardımcı gemiye (Barç) yükünü aktarırken, sabit durmasını sağlayan demirlerinin (çıpa) koptuğu belirlenirken barçların da dev gemiyle sürüklendiği gözleniyor. 3 gemi şiddetli akıntının etkisiyle Hint Okyanusu’na doğru sürüklenirken, Türk gemisinde ki mürettebat kendilerine yaklaşan tehlikenin farkına varıyor. Baş tarafa giden Türk gemicilerin haykırışları arasında 39 bin ton yükü olan M/V New Legacy, Densa Tiger’ın sabitlemesini sağlayan çıpanın zincirini de altına alıyor. M/V New Legacy’nin sancak (sağ) tarafındaki iki barçtan öndeki M/V Densa Tiger’a çarpmaktan son anda kurtuluyor. Son metrelerde açısı daraldığı için Densa Tiger’a sürtünen M/V New Legacy’a bağlı ikinci barç CHAR SAMAIL, iki gemi arasında kalarak ağır hasar alıyor. Gövdesi yırtılan CHAR SAMAIL hızla su alırken, Densa Tiger’a yaslanarak kısa süre su üstünde kalabiliyor.

TÜRK DENİZCİ "ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Fakat, yarıktan hızla dolan su gemiyi denizin derinliklerine çekerken sadece 10 denizci kurtulabiliyor. Görüntülerde; Türk denizcilerin kendi gemilerine yaslanan ama batmasına engel olamadıkları gemi için yardım çağırırken çaresizci “Allah’ım sen yardım et” dedikleri duyuluyor. Denize atlayan 10 denizci limanda balıkçılık yapan tekneler tarafından kurtarılırken, gemi de kalan 3 denizcinin hayatını kaybettiği görülüyor.

ULUNAY TERZİ: TÜRK GEMİSİ KUSURSUZ

Defalarca Chittagong Limanı’nda bulunduğunu söyleyen tecrübeli uzak yol kaptanı Ulunay Terzi, Türk gemisinin tamamen suçsuz olduğunu belirtti. Terzi, “Bu liman yılın her günü çok akıntılı ve tehlikelidir. Limanın su çekimi (derinliği) az olduğu için büyük gemiler limana giremez. Bunun yerine yüklerini küçük gemilere aktarırlar. Büyük ihtimalle M/V New Legacy’nın sabitlenmesini sağlayan demirler kopuyor ve gemi sürüklenmeye başlıyor. M/V New Legacy üzerinde lighter gemiler olmasına rağmen, demir yerini değiştirmek üzere hareket halindeyken, o an demirde olan Densa Tiger ile çatışıyor. Denizcileri her zaman büyük tehlikelerin beklediğini gösteren bu olayda kaza raporunun da yanlış tutulduğunu görüyoruz” dedi.

Vira Haber