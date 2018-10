İMO heyetinden DTO'ya ziyaret

Temsilcilik iken geçtiğimiz yıl şube olan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ziyarette, oda çalışmaları ve limanlar, denizcilik ve gemi inşa sanayi hakkında bilgi verdi.

Doğusel, “Denizcilik sektörü olmak üzere bölgemizin menfaatlerine yönelik her türlü çalışmanın içerisinde yer almaya çalışıyoruz” dedi.Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube yönetimine başarı dileklerinde bulundu. Ok, “Denizcilik ve bölgemize hizmet anlamında sizlerle ortak hareket etmek bizleri mutu edecektir” açıklamasında bulundu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başkan Ok’a ve yönetimine nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkürlerini sundu.

Vira Haber