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Avustralya Büyükelçisi’nden PRÜ’ye ziyaret

Avustralya Büyükelçisi’nden PRÜ’ye ziyaret

Avustralya Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Pîrî Reis Üniversitesi'ni ziyaret etti.

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Avustralya Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown  ilk önce Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek üniversite hakkında çeşitli bilgiler aldı.

Eğitimde işbirliğinin konuşulduğu ziyarette Rektör Prof.Dr. Oral Erdoğan, Avustralya Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown’a bir plaket takdim etti.

Büyükelçi daha sonra üniversitenin Deniz Kampüsünde yer alan Denizcilik Simülatör Merkezinde incelemelerde bulundu. Burada simülatör tiplerini yakından inceleyen Marc Innes-Brown, eğitim havuzu ve diğer eğitim alanlarını da gezdi.

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Vira Haber

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