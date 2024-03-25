İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 14.40 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Vira Haber