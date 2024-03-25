İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi.
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İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 14.40 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
Vira Haber
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Etiketler : İzmir, Vapur Seferleri
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