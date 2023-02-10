İzmir'den Deprem Bölgesine Yardım Getiren Gemi İskenderun'a Ulaştı

Asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde bir yandan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer taraftan AFAD koordinesinde halkın barınma, yiyecek gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Bölge insanına yönelik desteklerde bulunmak amacıyla yardım malzemeleriyle Çeşme Limanı'ndan hareket eden Ulusoy-5 isimli gemi, İskenderun Limanı'na ulaştı.

Gıda, giyim, iş makineleri, konteyner ve temel yaşam malzemeleri, gemiden alınarak afet bölgelerine götürülmek üzere yola çıkarıldı.