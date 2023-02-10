TSK'ye ait sahra hastanesinin Kahramanmaraş'ta kurulduğunu ve dün itibarıyla hizmet vermeye başladığını aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bütün bunların yanı sıra bu karadan ve havadan yaptığımız çalışmalara ilaveten, deniz vasıtalarımızı kullanmak suretiyle, burada hem malzemelerin personelin ve malzemelerin batıdan doğuya taşınması, İskenderun Körfezi'ne, diğer taraftan da buradaki yaralı ve hastalarla depremzedeleri batıya ulaştırma konusunda da bir şekilde burada bir deniz ulaştırma köprüsü kuruldu. Burada TCG İskenderun, Sancaktar, Bayraktar, Osmangazi başta olmak üzere toplam 22 gemi ile şu an İskenderun Körfezi'nde görev yapmaktayız. Bunlardan iş makineleri bölgeye gönderilmekte, çadır vesaire gibi malzemeler gönderilmekte."

Akar, ayrıca bu gemilerde sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Bayraktar hastane düzenine geçirildi, orada gerekli tedbirler alındı, bölgede sağlık hizmeti vermeye yarından itibaren başlayacaklar." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ilk anından itibaren bakanlık olarak bütün personeli kan bağışı için Kızılay Kan Merkezleri'ne yönlendirdiklerini de belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de kederde ve kıvançta bir olduğumuz asil milletimizin emrinde, görevinin başında." diye konuştu.

