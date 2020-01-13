İzmirliler büyük ahtapot yakaladı

Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapot vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Birçok kişi fotoğrafını çekti. Balığı satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapotla karşılaştığını söyledi.

Vira Haber