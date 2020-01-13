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İzmirliler büyük ahtapot yakaladı

İzmirliler büyük ahtapot yakaladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü.

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Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapot vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Birçok kişi fotoğrafını çekti. Balığı satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapotla karşılaştığını söyledi.

Vira Haber

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