İzmirliler büyük ahtapot yakaladı
İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların yakaladığı 9,5 kilogramlık ahtapot vatandaşlardan ilgi gördü.
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Balıkçı Mustafa Babayiğit'in yakaladığı ahtapot vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Birçok kişi fotoğrafını çekti. Balığı satın alan balık satıcısı Zafer Ertürk, ilk defa bu büyüklükte bir ahtapotla karşılaştığını söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : ahtapot, İzmir, Deniz, ViraBalıkçılık
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