İzmit Körfezi’nde Atıklarla Mücadele Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemlerini de artıran ekipler, toplanan atıkların sağlıklı şekilde bertaraf edilmesini sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait "Bilal Bey" ve "Aslan III" adlı lisanslı atık alım gemilerince İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemilerden alınan sintine, slaç, atık yağ, çöp ve pis su gibi atıklar, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içindeki "atık kabul tesisi"ne naklediliyor.

Gemilerden yılda 10 bin metreküpün üzerinde atık alan ekipler ayrıca 4 deniz süpürgesiyle körfez yüzeyinde yüzer haldeki katı ve sıvı atıkları topluyor.

"KOVİD-19 MÜCADELESİ KAPSAMINDA ÖNLEMLERİMİZİ ARTIRDIK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı, İzmit Körfezi'nde 35 liman, iskele ve platform bulunduğunu belirtti.

Yılda yaklaşık 10 bin civarında geminin körfeze geldiğini aktaran Balcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gemilere 2 atık alım gemisiyle hizmet verdiklerini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, gemilerin dezenfekte edilmeden limandan ayrılmadığını ifade eden Balcı, “Bunun dışında personelimize kişisel koruyucu kıyafetleri giydiriliyor. Eldiven, maske ve özel kıyafetlerle göreve çıkıyorlar.

Bu dönemde ayrıca Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden serbest pratika belgesi almamış hiçbir gemiye hizmet vermiyoruz. Hizmet verirken de bu atıkların özel poşetler içinde olmasını istiyoruz. Kurala uyulmuyorsa bu atıkları da almıyoruz. Atıklara personelimiz müdahale etmiyor. Mümkün olduğu kadar gemiden gemiye, el sürmeden bu atıkları alıyoruz" dedi.

Vira Haber