Türk Limanları Salgın Dinlemedi

TÜRK LİMANLARI SALGIN DİNLEMEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-nisan döneminde Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner 3 milyon 787 bin TEU’ya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 700 bin TEU olmuştu.

İzmir limanlarında ise yılın ilk dört ayında elleçlenen konteyner miktarı Aliağa’daki konteyner limanlarında 417 bin TEU, İzmir Alsancak Limanı’nda 156 bin TEU olmak üzere yaklaşık yüzde 10 artışla 574 bin TEU’ya yükseldi. İzmir limanlarında elleçlenen konteyner geçen yılın aynı döneminde 527 bin TEU olmuştu.

LOJİSTİK YATIRIMLAR DEVAM ETMELİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada ve Türkiye’de dış ticaretin hızla daraldığı bir dönemde, denizyolu taşımacılığının ve limanların küresel ticaretin yükünü çekmeye devam ettiğini söyledi. Öztürk, “Nisan ayı ihracatımız yüzde 41, ithalatımız yüzde 28 düştü. Buna karşı limanlarımızda elleçlenen yük miktarı artmaya devam etti.

Denizcilerimiz bu zor dönemde görünmez kahramanlar olarak tıpkı sağlıkçılarımız gibi kesintisiz ve fedakarca çalıştılar. Bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız ise bürokratik işlemleri azaltıp önümüzü açtı. En iyi teknolojiyle donanmış Türk limanları Covid-19 sürecinde başarısını ispat etmiş oldu” dedi.

Küresel talebin düştüğü, tedarik zincirlerinin değiştiği olağanüstü bu dönemde Türkiye’yi küresel tedarik zincirinde üst konuma taşıyacak yeni fırsatlar olduğuna dikkat çeken Öztürk, yükleri limanlar vasıtasıyla denizyoluna en az maliyetle ve en hızlı şekilde indirecek ve kombine taşımacılığı öne çıkaracak lojistik yatırımların devamının önemli olduğunu söyledi.

Vira Haber