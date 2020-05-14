Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müjdeyi Verdi! Karadeniz'de Sondaj Faaliyetleri Başlıyor

Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli sondaj gemisi Fatih ile Karadeniz'de sondaj faaliyetine başlanılacağını ifade etti.

BİZİ DIŞARIDA BIRAKMAK İSTEYENLER DIŞARIDA KALDI

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutmaya çalışanların tökezlediğini ifade ederek, "Şimdi asıl bizi dışarıda tutmak isteyenler oyun dışında kaldı. Bu krizi belki bahane ettiler, oradan çekildiler.

Bizim çok daha önceden yaptığımız hazırlıklar vardı. İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz.

FATİH SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'DE FAALİYET GÖSTERECEK

Hem doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih ile derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Vira Haber