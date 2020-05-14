İstanbul'da Sis Hakim Oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis deniz trafiğini etkiledi.
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, deniz trafiğini ve hayatı olumsuz etkiledi.
DENİZ TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kalırken, deniz trafiğinde görüş mesafesi de önemli ölçüde düştü.
Sisin oluşturduğu etkiyle Kız Kulesi ve etrafında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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