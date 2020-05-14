Bayramda Sokağa Çıkma Yasağına Sıcak Bakılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye'de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı.

YASAK KARARI 18 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Ramazan Bayramı'nda şehirler arası yolculuk yine yasak olacak. Ancak 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belli değil. Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

Vira Haber