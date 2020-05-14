BM'den Ekonomi Raporu! Koronavirüs Sonrası Daralma Yaşanacak

BM Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı "2020 Ortası İtibarıyla Dünya Ekonomik Durumu ve Olasılıklar" adlı kapsamlı bir çalışma yayımlandı.

Bu çalışmaya göre, küresel ekonominin Koronavirüs nedeniyle yüzde 3,2 küçülmesi öngörülürken, bu oranın, gelişmiş ülkelerde yüzde 5, gelişmekte olan ülkelerdeyse yüzde 0,7 seviyesinde seyredeceği gözlemleniyor.

Öngörülen ekonomik küçülmenin küresel ekonomiye maliyetinin 8,5 trilyon dolar olabileceği düşünülürken, beklenen ölçüdeki olası küçülmenin 2020 öncesi son 4 yılın ekonomik kazanımlarını sıfırlayabileceği öngörülüyor.

Koronavirüs kapsamında hükümetlerin aldığı mali önlemler, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GYSH) yaklaşık yüzde 10'una ulaştı.