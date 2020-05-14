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Meteoroloji Uyardı! O İllerimiz İçin Sıcak Hava Alarmı Verildi

Meteoroloji Uyardı! O İllerimiz İçin Sıcak Hava Alarmı Verildi

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği belirtildi.

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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu hafta sonu cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıkların hissedilir derecede artacak.

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceğinin ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin de yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamalarının sağlıkları açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Vira Haber

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