İzmit Körfezi'nde "Deniz Kalemi" Görüntülendi

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Ulaşlı mevkisinde dalış yaptı. Ceylan, dalışını, Ulaşlı Balıkçılık Derneğinin bilgilendirmesiyle Değirmendere Mahallesi Ulaşlı limanının 500 metre açığında yer alan noktadan gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Değirmendere Sualtı Sporları Kulubünün de desteklediği dalışta Ceylan, yumuşak mercan türlerinden deniz kalemlerini görüntüledi.

Bölgede 25 metreden başlayıp 50 metreden daha derine uzanan resif (sığ alanlarında oluşmuş su altı yüzey yapılar) ise birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

"Deniz kalemlerinin bu derinliklerde büyük popülasyon oluşturmaları sıra dışı"

Tahsin Ceylan, Marmara'nın farklı yerlerinde görüntülenen deniz kalemlerinin, bu derinliklerde büyük popülasyon oluşturmasının sıra dışı bir kayıt olduğunu söyledi.

Ceylan, dalışta, su altı canlılarına yuva olan analitlerin de bölgede aşırı yoğunlaşmasının kayıt altına alındığını dile getirerek, "Ulaşlı Balıkçılık Derneği bölgeyi tanıtmak ve dalış turizminin yeni adresi yapmak gayreti içinde. Dilerim ki burada bir dalış okulu açılır ve bu bölgenin daha fazla dalış turizmine kazandırılmasına çalışılır." diye konuştu.

Dalış eğitmeni Murat Kulakaç da İzmit Körfezi'nde heyecan verici bir keşif olduğunu belirterek, "Ege ve Akdeniz'de görmeye alıştığımız resifler, 25 metreden başlayıp 50 metreye kadar inen inanılmaz görünüşe, inanılmaz canlı yaşamına sahip. Her türlü yumuşak mercanı görme şansına sahipsiniz. İzmit Körfezi'nde bu tip bir resif olması hem olta balıkçılığı hem de dalış turizmi için mükemmel bir durum." ifadelerini kullandı.